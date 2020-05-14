Haber Giriş: Kaynak: AA
Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatakları üretildi
Kolombiya'da bir sedye boyutunda üretilen hastane yatakları tabuta dönüşebiliyor.
Kolombiya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık krizi yaşanırken, başkent Bogota'da bulunan bir fabrikada tabuta dönüşebilen kartondan yapılmış hastane yatakları üretiliyor.
Bir sedye boyutunda fakat sedyeden daha hafif, 150 kilograma kadar dayanıklı olan yatakların yapımında oluklu mukavva kullanılıyor.
[Fotoğraf: AA]
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