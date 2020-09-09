Mursi ailesinin Londra'da bulunan avukatları, Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'ye ölümcül bir madde enjekte edildiğini öne sürdü.

İddiaya göre Abdullah Mursi, kasıtlı olarak da 20 kilometreden uzakta bulunan bir hastaneye götürüldü.

Hukuk bürosu başkanı Toby Cadman(TOBİ KEDMIN), Abdullah Mursi'nin, babasının ölümü ile ilgili hükümet yetkililerini suçlamasının ardından korku içinde yaşadığını dile getirdi.

Mursi ailesinin avukatları, olay ile ilgili bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 25 yaşındaki oğlu Abdullah Mursi, geçen yıl araba kullanırken kalp krizi geçirmiş ve başkent Kahire'deki bir hastanede hayatını kaybetmişti.