Peter Altmaier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Brexit anlaşmasının "onurlandırılması" gerektiğini belirten Altmaier, "Bu, müzakerelerin, AB ve İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının içeriğinde yapılan herhangi bir tek taraflı değişiklikten etkilenmemesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Altmaier, Brexit müzakereleri için tüm ihtimallerin kullanılması gerektiğine işaret ederek, bir anlaşmanın büyük ölçüde tarafların iyi niyetine bağlı olduğunu söyledi.

Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşm aya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Son günlerde İngiliz basınında, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik hazırlığında olduğu ve anlaşmanın bazı hükümlerine uymayabileceği yönünde haberler yer alıyordu.