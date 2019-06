ABD'li efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin doğduğu Louisville şehrinin havalimanının, Muhammed Ali'nin tasvir edildiği yeni logosu tanıtıldı.

CNN'de yer alan habere göre, yeni logonun efsanevi boksörün "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" sözünden alınan ilhamla tasarlandığı belirtildi.

Our new brand has been revealed! #AliWeek #FlyLouisville pic.twitter.com/Ne6xltZ3Xu