Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky Louisville'de doğdu.

Muhammed Ali, Afro-Amerikan ve İrlanda kökenli. 12 yaşındayken boksla tanıştı, kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi.

1960'ta Roma'da ağır hafif sıklette altın madalya alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı.

Spor hayatı boyunca sadece 5 kez yenildi

61 maça çıkan Ali, 56 galibiyet kazandı. Kazandığı maçların 37'si nakavtla bitti. Spor hayatı boyunca sadece 5 kez yenildi.

1960 yılında henüz 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatları'nda, hafif ağır sıklette altın madalya kazandı ve bu madalyayla spor camiasında ismini duyurmaya başladı.

Altın madalyayla ABD'ye döndükten sonra gittiği bir restoranda siyahlara servis yapılmadığını duyunca çok sinirlendi ve kazandığı altın madalyayı yakındaki bir nehre attı. Bu olayla birlikte ülkesine bakış açısı değişmeye başlayan Clay, İslam'a ilgi duymaya başladı.

22 yaşında Müslüman oldu

Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston’u yenip en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Clay, zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini ve adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıkladı.

Siyahilerin birçok temel haktan mahrum olduğu 1960'ların ABD'sinde aynı zamanda Müslüman da olan Muhammed Ali, ABD hükümeti tarafından 1966'da acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırıldı.

"Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" diyerek Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddeden Ali, 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı, pasaportu ve unvanları elinden alındı. Kararı ABD Yüksek Mahkemesinde temyiz eden Ali, 3,5 yıl boyunca bokstan uzan kaldı ve dava süresince ciddi maddi sıkıntı içine girdi. 1971'de Yüksek Mahkemedeki temyiz davasını kazandı.

Müslüman olduğu ilk dönemde, ırkçı görüşlere de sahip olan "Nation of Islam" adlı grupla anılan Ali, ilerleyen yıllarda bu hareketten ayrılarak Malcolm X gibi Sünni İslam anlayışını benimsedi. 1972 ve 1988 yıllarında 2 kez Hacca gitti.

17 Kasım 2002'de, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi" olarak Afganistan'a gitti. BM özel konuğu olarak 3 günlük bir iyi niyet misyonu kapsamında Kabil'de bulundu.

27 Temmuz 2012 tarihinde ise Londra'da, 2012 Yaz Olimpiyatları açılış törenindeki olimpiyat bayrağını taşıdı. Parkinson hastalığından dolayı stadyumda bayrağı taşıyamayacak hale gelince eşi Lonnie ayakta durmasına yardımcı oldu.

1996 Atlanta Olimpiyatların'da da olimpiyat ateşini yaktı ve aynı olimpiyatlarda, 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası, düzenlenen bir törenle kendisine tekrar verildi.

3 Haziran 2016'da hayata veda etti

Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği "Bütün zamanların en iyisiyim" lafını ispatlayarak bir efsane oldu.

Farklı dönemlerde 4 evlilik yapan Ali'nin 9 çocuğu oldu.

Uzun süre Parkinson hastalığıyla mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: TRT Haber, AA