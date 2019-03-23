Idai kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Mozambik'te, hayatını kaybedenlerin sayısı 417'ye yükseldi.

1 milyona yakın kişinin felaketten etkilendiği Mozambik'te, 90 bin kişi çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Binlerce kişi ise hala kurtarılmayı bekliyor.

Kasırganın vurduğu Beira kentinde kolera vakaları artarken, su ve gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Zimbabve'de 259 kişi hayatını kaybetti

Idai kasırgasının vurduğu bir diğer ülke olan Zimbabve'de ise 259 kişi hayatını kaybetti. 200 bin kişi de sürekli gıda yardımına muhtaç durumda.

Ülkenin doğusunda etkili olan kasırga binlerce insanı da evsiz bıraktı.

Hükümet, felaketzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamakta güçlük çekiyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters