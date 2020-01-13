Ankara, ateşkeslerin kalıcı barışa dönüşmesi için diplomatik takibini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti.

Görüşmeler sürerken, Rusya Devlet Ajansı, Libya'da her iki tarafın ön koşulsuz açık uçlu anlaşmayı desteklediğini duyurdu.

Gün boyu süren Libya görüşmelerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti.

"İki taraf da anlaşmaya olumlu bakıyor"

Lavrov, "Her iki taraf da bu anlaşmaya olumlu yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

"Hafter sabaha kadar süre istedi"

Çavuşoğlu, "Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Sarrac tarafı anlaşmayı imzalayıp bize teslim etti. Hafter tarafı Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için yarın sabaha kadar süre istedi. Yarın sabah imzalarlarsa ateşkes taahhüdünü yerine getirmiş olacaklar." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sarrac tarafı metni imzalayarak bize teslim etti. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istedi. Yarın sabah imzalarlarsa ateşkes taahhüdünü yerine getirmiş olacaklar.https://t.co/vSmHxBMZ80 pic.twitter.com/nHmsyHwToX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2020

Kaynak: AA, TRT Haber