Suriyeli gençlerden seçildiler, Türk polisi tarafından özel eğitime alındılar... 512 yerel polis, Tel Abyad'ın güvenliği için görev başı yaptı.

Suriyeli polisler, terörle mücadeleden asayiş olaylarına, trafiğin düzeninden kaçakçılığa kadar birçok alanda Türk polisinden eğitim aldı.

Askerler cephede görev yapacak

Yerel polisler ilçede göreve başladı. Bundan sonraki süreçte ise Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad ilçe merkezinden cephe hattına çekilecek.

Suriyeli polisler, her konuda vatandaşlarına yardım olacak.

Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürü Metin Ekşi, "Türkiye'deki gibi şehirdeki polis teşkilatı nasılsa, imkanları neyse, görev tarzı neyse aynı şeyin burada da olması için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz." dedi.

Yerel polisler kendi topraklarını terör tehdidinden koruyacakları için mutlu.

Yerel polis sayısı, eğitimlerin tamamlanmasıyla 3 bine çıkarılacak.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Mustafa Tunç