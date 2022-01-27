Ukrayna krizine ilişkin tansiyon düşmüyor. Sınırdaki birliklerini tahkim eden Rusya, bir yandan da askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

Rusya'nın Polonya ile Litvanya arasındaki toprağı Kaliningrad açıklarında Rus donanmasına ait savaş gemileri tatbikat düzenliyor.

TRT Haber Donbas'ta.



Moskova, tüm filolarını kapsayan askeri tatbikatlar düzenliyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/YKE0qJw0LJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

Tatbikatta gerçek mühimmat kullanılıyor

Tatbikatta gerçek mühimmat ile atış gerçekleştiriliyor. Karadeniz'de ve Arktik kıyılarında da onlarca Rus savaş gemisi ile düzenlenen tatbikatlar sürüyor.

Rusya'nın ortak tatbikat için gönderdiği Su-35 savaş uçakları ise Belarus'a ulaştı. Savaş uçakları ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Tatbikatın 9 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu.

Rusya'nın güneyinde Salı günü 6 bin asker ile başlatılan tatbikat da sürüyor. Rus askerleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki poligonlara sevk edildi.

Ukrayna sınıra 120 bin asker sevk etti

Tatbikatlarda, askeri birliklerin uzun mesafelere hareket etme hazırlığı ölçülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ocak ve şubat aylarında seri askeri tatbikatlar düzenleyeceğini açıklamıştı.

Rusya cephesinde tatbikatlar sürürken, Ukrayna Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizat sevk etti. Zolote bölgesinde konuşlanan Ukrayna askerleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.