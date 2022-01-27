Açıklama, Kırgızistan makamları tarafından yapıldı. Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü açıklandı.



Sınırda durumun gergin olduğu, Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı bilgisi verildi.

Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşları arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.