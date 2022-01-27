Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Kırgızistan ile Tacikistan arasında gerilim
[Fotoğraf: TRT HABER]
Kırgızistan ile Tacikistan'ın sınır muhafız askerleri arasında çatışma çıktı. Rus medyası, çatışmada en az altı kişinin yaralandığını duyurdu.
Açıklama, Kırgızistan makamları tarafından yapıldı. Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü açıklandı.
Sınırda durumun gergin olduğu, Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı bilgisi verildi.
Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşları arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, geçen yıl nisan ayında iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
49 kişi ölmüş,260'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
İki ülke arasında uzun yıllardır yaşanan arazi tartışmaları, sınır anlaşmazlığı ve su paylaşımındaki ihtilafa çözüm bulunamadı.
Bu nedenle iki taraf zaman zaman karşı karşıya geliyor.
Etiketler: Kırgızistan Tacikistan
Son Haberler
- 23:13
- 23:27
- 23:15
- 23:10
- 23:26
Sıradaki Haber
KKTC'den BM'ye tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz