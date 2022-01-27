İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün 4. tur oylaması yapıldı.

Oylamada, aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması nedeniyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.

En çok oyu Sergio Mattarella aldı

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, seçime yarın yapılacak 5. tur oylama ile devam edileceğini açıkladı.

Bu arada, görev süresi 3 Şubat’ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 125 ile dünkü 3. turda olduğu gibi bugünkü 4. turda da 166 ile en çok oyu alan isim oldu.

İtalyan basınında da Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen, son iki oylamada en çok oy alan isim olmasına dikkat çekildi. Basında bu durum, Mattarella'nın "siyasi çıkmazın çözümü olarak görüldüğünün işareti" şeklinde yorumlandı.

Büyük Seçici Meclis'te merkez sağ ve merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.

Cumhurbaşkanlığı için en çok adı geçen isim olan Başbakan Mario Draghi'nin seçilmesinin, 6 partili koalisyon hükümetinin çökmesine yol açacağı için Lig, Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi gibi koalisyon ortakları, Draghi'nin cumhurbaşkanı olma fikrine karşı çıkıyor.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı için başka bir aday üzerinde anlaşmaması da oylamaların sonuçsuz kalmasına yol açıyor.