Associated Press-NORC tarafından yapılan ankete göre, ABD'de halkın sadece yüzde 15'i, virüs büyük ölçüde yok olduğunda pandeminin biteceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 83'ü ise COVID-19 hafif bir hastalık olarak atlatılıncaya kadar pandeminin devam edeceğini, virüsün muhtemelen hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağını ve endemik olarak devam edeceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 59'u güvende olmak için COVID-19 aşısının gerekli olduğunu, yüzde 65'i de maske taktığını dile getirdi.