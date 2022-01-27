Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yahudi soykırımı kurbanları İsrail'de törenle anıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı kurbanları için İsrail'de anma töreni düzenlendi.
İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'de (Soykırım Müzesi) düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yanı sıra hükümet ve devlet kurumlarından temsilciler katıldı.
Herzog, buradaki konuşmasında, İsrail'de bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan babası Chaim Herzog'un da 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda Nazilerin Bergen toplama kampının kurtarılmasında görev aldığını söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı, babasının kamplarda gördüğü manzaraları "insanlığın utancı" şeklinde nitelendirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Avusturya'daki Mauthausen toplama kampındaki anma etkinliklerine katıldığı açıklandı.
Etiketler: Soykırım
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