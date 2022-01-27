Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zaytsev, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği brifingde, Rusya ve Batı arasında yaşanan gerilim ve Ukrayna'nın doğusu meselesine dair açıklamalarda bulundu.

Zaytsev, Batı'nın Ukrayna'da durumu gerginleştirdiğine işaret etti.

"NATO ülkelerinin, Ukrayna’nın doğusunda çatışmayı körüklemekten ve Ukrayna’nın iç meselelerine müdahale etmekten vazgeçeceğini umuyoruz. Bu, Ukrayna’daki tarafların mevcut anlaşmazlıkları doğrudan diyalog aracılığıyla çözmesini sağlayacak."

"İki halk arasındaki savaş fikrini dahi kabul etmiyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin bozulmaya devam ettiğini belirten Zaytsev, Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını vurguladı.

"Rusya'nın kimseye saldırmak istemediğini defalarca açıkladık. İki halk arasındaki savaş fikrini dahi kabul etmiyoruz. Ancak, Ukrayna’yı yönlendiren denizaşırı güçler farklı düşünüyor. Onlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve tüm Batı dünyasını kendisine karşı çevirmesi gerektiği yönündeki senaryoya bağlı kalma niyetindeler."

Ukrayna'nın Donbas meselesi ile ilgili müzakere sürecini "sabote ettiğini" ifade eden Zaytsev, "Ukrayna yönetimini, bağımsız hareket etmeye, kendi ülkesi ile vatandaşlarının çıkarlarını düşünmeye ve Dontesk ve Lugansk ile doğrudan diyalog içinde meseleye siyasi bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Donbas statüsü ile ilgili gelişmelerin olacağını umuyoruz"

Zaytsev, Normandiya Formatı ülkeleri temsilcilerinin, dün Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğüne dikkati çekerek, benzer toplantının iki hafta sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Zaystev, bu toplantıda, Donbas statüsü ile ilgili gelişmelerin olacağı umudunu paylaştı.

"NATO'nın Doğu Avrupa'daki ülkelerden güçlerini çekmeye çağırıyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın, doğuda NATO’nun varlığını yoğunlaştırmak istedikleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaystev, "Bu tür açıklamalar, güvenlik garantileri konusundaki diyalog için olumsuz zemin oluşturuyor. Bu açıklamalar, NATO’nun müzakerelerdeki pozisyonunu askeri potansiyeliyle güçlendirmesinin yaygın hale geldiğini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaystev, NATO'nun Doğu Avrupa'dan askeri güçlerini çekmesi gerektiğini vurguladı.

"NATO Doğu Avrupa'daki ülkelerden güçlerini çekerse, askeri gerginlik azalacak. Bunu yapmaya çağırıyoruz. Bu, güvenlik garantileri konusunda NATO'ya sunduğumuz tekliflerin temel unsurlarından biridir."