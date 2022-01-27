Son dönemde Omicron varyantının etkisiyle vakaların hızlı artışını gerekçe göstererek AB ülkeleri dahil pek çok ülkeye seyahat kısıtlaması getiren İtalya, şubattan itibaren AB ülkeleri için kısıtlamaları gevşetmeye başlayacak.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı yeni düzenlemeye göre, 1 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek kişiler, COVID-19 aşısı yaptırmış olmayı ya da kısa süre önce COVID-19'dan iyileşmiş olmayı veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test ibrazını belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası göstererek İtalya'ya seyahat edebilecek.

Bu düzenlemeyle 14 Aralık'ta uygulamaya konulan; AB'den gelecekler için getirilen negatif sonuçlu test ibrazı ve 5 günlük karantina şartı kaldırıldı.

Türkiye'de 'koronavirüssüz turizm koridoru'na dahil

Aynı düzenlemede, Türkiye de İtalya'nın Eylül 2021'den beri uyguladığı 'koronavirüssüz turizm koridoru' programındaki yerler arasına dahil edildi. Buna göre, İtalya'dan Türkiye'ye tur operatörlerinin düzenlediği turistik seyahatlerin önü açıldı.

'Koronavirüssüz turizm koridoru' programı çerçevesinde, COVID-19 aşısı olanlar ya da yeni iyileşenler, tur operatörlerinin turistik turlarıyla İtalya'dan Türkiye'ye seyahat edebilecek. Ayrıca söz konusu turlara katılanlar, yolculuk öncesi ve sonrasında İtalya'ya girişte yine COVID-19 testi yaptırmak zorunda olacak.

Bu şartları yerine getirenlerin İtalya'ya dönüşte 10 gün karantinaya girmesine gerek olmayacak.

Türkiye dışında AB üyesi olmayan bazı ülkelerde dahil edildi

Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlenmesiyle Türkiye'nin yanı sıra Küba, Singapur, Umman, Fransız Polinezyası ve Tayland'ın Puket Adası İtalyanların ziyaret edebileceği 'Koronavirüssüz turizm koridoru' na dahil edildi.

İtalya, programı Maldivler, Seyşeller, Mauritius, Dominik Cumhuriyeti, Aruba ile Mısır'ın Şarm El Şeyh ve Marsa Alam kentlerini dahil ederek Eylül 2021'de başlatmıştı.

Geçerli bir durum olmadan Türkiye'ye seyahat edemiyorlardı

İtalya Turizm Bakanlığı yetkilileri de son düzenlemedeki 'koronavirüssüz turizm koridoru'nun sadece İtalyan turistleri ilgilendirdiğini ve İtalyan turistlerin Türkiye'ye gidip gelebileceğini belirtti.

İtalyanlar, salgın nedeniyle yaklaşık iki senedir, geçerli iş veya sağlık gibi gerekçeler olmadan Türkiye'ye seyahat edemiyordu.