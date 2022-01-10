Salgının dördüncü dalgasında Omicron varyantı sebebiyle COVID-19 vaka sayılarının hızla yükseldiği İtalya'da okulların yılbaşı tatili sonrası bugün yeniden açılması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, son bir haftada 200 bin sınıfta artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

Haberlere göre, vaka sayısının öğrenci ve öğretmenler arasında hızla yükselmesi ve pek çok yerde öğretmenlerin karantinada olması gibi nedenlerden okul müdürlerinin, yerel yöneticilerden ve hükümetten bir süreliğine uzaktan eğitime geçilmesi talepleri devam ediyor.

"Her yer açıkken okullar kapanan tek yer olmayacak"

Söz konusu çağrılara olumsuz yanıt veren Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, ülkede her şeyin açıkken, okulların kapatılan tek yer olmayacağını çünkü buraların güvenli olduklarını savundu.

Bakan Bianchi, "Öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük kısmı, okula geri döndü. Durumu gözlemliyoruz ve ilk sonuçları öğleden sonra elde edeceğiz. Açık olan şu ki okul yeniden başladı" dedi.

Bianchi, katıldığı bir radyo programında da okulların kapatılmasının toplumsal yaşamda sıkıntılara yol açacağını ifade etti.