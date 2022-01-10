Yahudi diasporasıyla temaslardan sorumlu Polonyalı diplomat Jaroslaw Nowak, yabancı bir yayın kuruluşuyla yaptığı söyleşide, Polonya'da iktidar partisinin parlamentodan geçirdiği Holokost söylev yasasını "aptalca" olarak nitelendirdi.

Nowak ülkesinin, mülkiyetlerin yeniden tesisine imkan tanıyan bir yasayı kabul etmesi gerektiğini söylediği söyleşide, Polonya ve Holokost ile ilgili belirli ifadeleri yasaklayan 2018 tarihli kanunun, "şimdiye kadarki en aptalca yasa değişiklerinden biri olduğunu" dile getirdi.

Yasayla, Nazi Almanyası'nın kurbanı olan Polonya'nın Holokost'un sorumluluğunu taşıdığına dair hatalı söylemlerle mücadele amaçlanıyordu.

Polonya ile İsrail arasında diplomatik anlaşmazlık

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, bu açıklamalar üzerine Nowak'ın görevden alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Polonya'da 2021 yılında Holokost'tan kurtulanların veya bu kişilerin soyundan gelenlerin, komünist rejim sırasında el koyulan mülklerini geri alma haklarını sert bir şekilde kısıtlayan yasa onaylanmıştı.

Bu yasa üzerine Polonya ile İsrail arasında diplomatik anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.

1980'lerden bu yana Polonya-Yahudi diyaloğunda aktif rol oynayan Nowak, Temmuz 2021'den itibaren Yahudi diasporasıyla ilgili temaslarda tam yetkili olarak görev yapıyordu.