Danimarka'daki istihbarat ve güvenlik krizi yaşanıyor.

Ülkenin kamu yayıncı kuruluşu DR, Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in, "son derece gizli" bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili bir dava kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

İlgili habere göre, Findsen ile beraber, ülkedeki 2 istihbarat servisinin 4 çalışanı da aynı dava kapsamında aralık ayında gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken, 4 çalışanın salıverildiği, Findsen'in ise halen gözaltında tutulduğu bilgisi aktarıldı.

Danimarka medyası, davaya ilişkin yayın yasağının kalkmasının ardından haberi paylaştı.

Gizli bilgilerin dış kaynaklara sızdırılmasına ilişkin dava, büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Ancak, 2020’de Danimarka Savunma İstihbarat Servisi’nin bilgi hattından ham verilerin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ile paylaşıldığı, ABD'nin gizli bilgilere erişimi olabileceği öne sürülüyor.