Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron sokaktaki polis sayısını ikiye katına çıkaracak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.
Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.
Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını açıkladı.
İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını duyurdu.
Etiketler: Fransa Emmanuel Macron Polis
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