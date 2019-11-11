Başkent La Paz'ın bazı bölgelerinde Morales yanlısı ve karşıtı taraflar arasında çatışmalar yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Çatışmalar nedeniyle ölü veya yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Bolivya basınında çıkan habere göre, ordunun talebinin ardından Morales'in görevi bırakmasıyla dün gece yağma ve kundaklama olayları yaşandı.

La Paz'ın güneyinde bir garajda 60'tan fazla otobüsün ateşe verildiği, bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve kundaklandığı açıklandı. La Paz'da hayatın durma noktasına geldiği, birçok işyerinin açılmadığı, bazı okullarda eğitime ara verildiği ve çeşitli bölgelerde mahalle sakinlerinin barikatlar kurarak bulundukları bölgeleri korumaya çalıştıkları belirtiliyor.

Morales, polisin gerçek mermi kullandığını duyurdu

Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, hükümete karşı muhaliflerin safına geçen polisin La Paz ve El Alto kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.

Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Morales'in yakalanma kararına inkar

Bolivya Polisi Genel Komutanı Yuri Calderon, dün muhalefetin ve Morales'in sosyal medyadan duyurduğu, Morales hakkında çıkarılan yakalama kararını yalanladı.

Calderon, eyalet mahkemeleri başkanları ve seçim mahkemeleri görevlileri için yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Morales'in yakalama kararını yalanlayan açıklamasının ardından Calderon'un da istifa ettirildiği bildirildi.

Bu arada, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı ve senato başkanının da istifa etmesinin ardından ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Bolivya'yı 3 ay içerisinde düzenlenecek erken seçime götürecek geçici devlet başkanını belirlemek için Çokuluslu Yasama Meclisinin toplanması bekleniyor. Görevi muhalif Senato Başkanı Yardımcısı Jeanine Anez'in üstlenebileceği belirtiliyor.

Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, genel seçimlerin ardından başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçlerinin muhaliflerden yana olmasının ardından istifa etmişti.

Kaynak: AA