Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber