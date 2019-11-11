Avrupa Birliği ülkelerinden 5 bine yakın kişinin DEAŞ’a katıldığı tahmin ediliyor.

Avrupa ülkeleri, yakalanan DEAŞ'lılar ile ailelerini alma konusunda sorumluluktan kaçıyor. Türkiye ise elindeki DEAŞ’lıları vatandaşı oldukları ülkelere gönderme konusunda kararlı.

Almanya, kendi vatandaşları olduğu konusunda hiçbir şüphe bulunmaması durumunda DEAŞ’lıları kabul edebileceğini duyurdu.

Türkiye'den Almanya'ya iade edilecek ilk teröriste ilişkin bilgi de Alman basınında yer aldı. DEAŞ'lının, Niğde Ulukışla'da polis, asker ve vatandaşların şehit edildiği saldırının hükümlüsü Benjamin Xu olduğu yazıldı.

İngiltere ise DEAŞ üyesi olan teröristleri vatandaşlıktan çıkararak, sorunu üstlenmekten kaçınıyor.

Bugüne kadar yetişkin bir DEAŞ’lı vatandaşını kabul eden tek ülke İtalya oldu.

DEAŞ’a en fazla katılım olan Avrupa ülkelerinden Fransa, DEAŞ'lıların Irak'ta cezalandırılması için diplomatik müzakere yürütüyor.

Son olarak 7 Fransız DEAŞ'lı Irak'ta idam edildi. Fransa sadece vatandaşı olan çocukları ülkesine kabul etti.

Hollanda da güvenlik tehdidi sebebiyle vatandaşlarını geri almayacağını açıkladı.

İsveç ise Avrupa Birliği'nin sorunu birlikte çözmesini öneriyor.

Kaynak: TRT Haber