Moldova'da havalimanında silahlı saldırı: 2 ölü

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye girişine izin verilmemesi üzerine silahla ateş açtı.

Saldırgan birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü, saldırgan yaralı ele geçirildi

Olayda hayatın kaybeden 2 kişinin havalimanında görevli olduğu belirtildi.

Havalimanına sevk edilen güvenlik güçleri 43 yaşındaki Tacikistanlı saldırganı yaralı ele geçirdi.