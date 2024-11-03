Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2024 08:03

Moldova'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Moldova'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisinin adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo yarışıyor.

Moldova'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen seçimin ikinci turunda yurt dışında yaşayanlar da dahil yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin olduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Seçimde 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandık kuruldu.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimde sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Seçimin 20 Ekim'deki ilk turunda en fazla oy alan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisinin (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışıyor.

Seçimin ikinci turunda en fazla oy alan cumhurbaşkanı olacak, kazanan aday 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

Seçimin ilk turu ve referandum

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle 20 Ekim'de seçim düzenlenmiş, cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, ikinci tura kalmıştı.

Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.

ETİKETLER
Moldova Seçim
Sıradaki Haber
Lübnan, bir vatandaşının kaçırılması olayını BMGK'ya şikayet edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal
09:58
Van Gölü'nün çekilmesiyle su altındaki tarih gün yüzüne çıkıyor
09:36
AK Parti 22 yıldır iktidar
09:16
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem
09:14
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
08:58
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
FOTO FOKUS
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ