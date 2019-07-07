Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga Khalmaa, Başkent Ulaanbator'da Devlet Sarayı'nda TRT Avaz'da yayınlanan Avrasya Gündemi Programı'na konuk oldu.

Moğolistan Cumhurbaşkanı, Rusya ve Çin gibi iki büyük ekonomi ile sınır komşusu olduklarını hatırlattı. Bu iki büyük pazara Türkiye ve Moğolistan’ın birlikte girebileceğini dile getiren Khalmaa, Türk iş insanlarını da ülkesine yatırım yapmaya davet etti:

"Komşumuz Çin ile 4 bin 200 kilometre kara sınırımız var. Neden ortaklık kurup sizin teknolojiniz ile Çin’e mal göndermeyelim. Bunda sakıncalı olan ne var? Mesela Türkiye deri ürünlerini işleme için bazı teknolojilere sahip bulunuyor ve Moğolistan’da deri stoku çok fazla... Neden biz bu sektörde beraber çalışmamızı sürdürmüyoruz? Türkiye’nin bu teknolojilerini Moğolistan’a getirerek, daha fazla ürünü Moğolistan’ın komşu ülkelerine pazarlayabiliriz."

"Orhun Vadisi’nde Türkiye’nin katkılarını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Battulga, Türk tarihinin ilk yazılı belgelerine ev sahipliği yapan Orhun Vadisi’nde turizmi geliştirmek için bir proje hazırladıklarını belirtti. Türkiye’nin katkılarını beklediklerini de söyledi.

Battulga, iki ülke arasında direkt uçuşların başlaması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

Kaynak: TRT Haber