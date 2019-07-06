İsrail, kutsallara saygısızlıkta sınır tanımıyor. Bu yılın ilk yarısında Filistin'in El Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde 294 kez ezanın okunmasını yasakladı. Bu camide, 1994’e kadar ezan okunuyordu.

İsrailli fanatiğin saldırısında 29 Filistinli hayatını kaybetmişti

1994 yılında ramazan ayında bir sabah namazında İsrailli bir fanatiğin camiye saldırısında 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'si ise yaralanmıştı.İsrail tarafından kapatılan cami, altı ay sonra açıldığında ise yarısı sinagoga dönüştürülmüştü. İsrail'in getirdiği yasak nedeniyle Haremi İbrahim Camii’nde 1994 ten beri akşam ezanları okunamazken, cuma günü iki, cumartesi günü ise tek vakitte ezan okunabiliyor.

Müezzin İsrail'in izni olmadan ezan odasına geçemiyor

Bir diğer ismi Halil Ur-Rahman olan caminin müezzini Suphi Naif, İsrail'in izni olmadan, caminin sinagoga dönüştürülen kısmında kalan ezan odasına geçemediğini söylüyor:

Kendi ayinlerini yapıyorlar ancak, her ay 50 - 60 kez ezan okumamıza müsaade etmiyorlar. Her gün caminin İsrail kontrolünde olan kısmında kalan ezan odasına gitmek için izin almak zorundayız. En az 10-15 dakika izin prosedürü ile uğraşıyoruz, ancak sonrasında ezan okuyabiliyoruz. Özellikle akşam ezanını okumamıza müsaade etmiyorlar.

1994’teki katliamdan sonra cami 7 ay kapalı kaldı. Katliamı araştırmak için komisyon kurdular. Ancak cami açıldıktan sonra ikiye bölündüğü görüldü. Hz.Yusuf’un, Hz.Yakub'un makamının olduğu, ezan odasının da içinde yer aldığı caminin büyük kısmı İsraillilerin kullanımına geçti.

Yüksek sesle müzik çalıp ezanın duyulmasını engellemeye çalışıyorlar

Haremi İbrahim Camii Halkla İlişkiler Sorumlusu Halid Şerif, Yahudi bayramlarında ise caminin tamamının Yahudilerin kullanımına tahsis edildiğini söylüyor:

"Senede 10 gün, Yahudi bayramı sebebiyle cami Müslümanların kullanımına tamamen kapalı. Bu tarihte caminin tamamı Yahudilerin kullanımında ve camiye ayakkabıları ile giriyorlar, dans ediyorlar, müzik çalıyorlar. Hatta ezan okunurken, yüksek sesli müzik çalarak insanları rahatsız edip, ezanı duymalarını engellemeye çalışıyorlar."

Haber: Kubilay Çakır