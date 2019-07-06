Ülkede önde gelen muhalif hareketin temsilcileri, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in "bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesi" önerisinde bulunmasının ardından başkent Cezayir'in batısındaki Ayn Binyan banliyösünde toplantı düzenledi.

Toplantıya, Eski Başbakan Ali bin Flis, ülkedeki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi Başkanı Abdullah Caballah, Yeni Nesil Partisi Başkanı Cilali Süfyan, Ulusal "Bina" Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine ve "Hırak" Entelektüeller Forumu sözcüsü Ammar Cidel gibi isimlerin yanı sıra 500'e yakın kişi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bin Flis, ülkedeki barışçıl halk hareketinin meşru ve adil taleplerinin yerine getirilmesini sağlayacak ulusal bir diyalog sürecinin başlatılması konusunda üzerlerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in girişimi ile ilgili de konuşan Bin Flis, bu girişimin eksik olsa da mevcut tıkanıklık halinden çıkış için bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri ise ideolojik çatışmalardan uzakta ve iyi niyet üzerine kurulu bir diyaloga girilmesi çağrısı yaptı.

Yeni Nesil Partisi Başkanı Süfyan da "değişimin, herkese kucak açan dürüst kadın ve erkeklerden oluşacak bir komite kurulmasıyla başlatılması" önerisinde bulundu.

"Demokrasi ve Kültür İçin Birlik", İşçi Partisi ve "Sosyalist Güçler Cephesi" gibi solcu ve laik partiler ise söz konusu toplantıya katılmadı. Ülkedeki laik partilerin, kurucu meclis ve yeni bir cumhuriyet kurulması yönünde talepleri bulunuyor.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.

Kaynak: AA