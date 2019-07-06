Yerel basında yer alan haberlere göre, Florida'nın güneyindeki Plantation kentinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama yaşandı.
Bir pizza restoranında meydana gelen patlama sonucu ikisi ağır en az 20 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle iş yerleri ve araçlar hasar gördü. Alışveriş merkezinin olduğu cadde trafiğe kapatıldı.
Plantation İtfaiye Departmanı, olayın gaz sızıntısından kaynaklanan bir patlama olduğunu bildirdi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA, AA