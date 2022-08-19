Somali'de başkent Mogadişu'daki , Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda bazı güvenlik görevlileri yaralandı.

Saldırı sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Otele giden tüm yollar kapatıldı, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Hükümet kaynakları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.