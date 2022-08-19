Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mogadişu'da otele saldırı
[Fotograf: AA]
Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca saldırı düzenlendi.
Somali'de başkent Mogadişu'daki , Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda bazı güvenlik görevlileri yaralandı.
Saldırı sırasında çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Otele giden tüm yollar kapatıldı, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Hükümet kaynakları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Etiketler: Somali Terör Örgütü
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