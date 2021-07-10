Mogadişu’da kalabalık bir kavşakta hükümet konvoyunu hedef alan bomba yüklü otomobilin intihar eylemcisi tarafından patlatılması sonucunda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir görgü tanığı saldırıda aralarında 1 kadının olduğu en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Resmi haber ajansı, konvoydaki üst düzey polis yetkilisi Ferhan Qaole'nin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkedeki Eş-şebab terör örgütü başkent Mogadişu başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde sık sık saldırı düzenliyor.

