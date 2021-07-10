Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mogadişu'da intihar saldırısı: En az 8 kişi öldü
[Fotoğraf: AA / Arşiv]
Somali’nin başkenti Mogadişu’da hükümet konvoyunu hedef alan intihar saldırısında biri kadın en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Mogadişu’da kalabalık bir kavşakta hükümet konvoyunu hedef alan bomba yüklü otomobilin intihar eylemcisi tarafından patlatılması sonucunda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Reuters haber ajansına bilgi veren bir görgü tanığı saldırıda aralarında 1 kadının olduğu en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Resmi haber ajansı, konvoydaki üst düzey polis yetkilisi Ferhan Qaole'nin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkedeki Eş-şebab terör örgütü başkent Mogadişu başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde sık sık saldırı düzenliyor.
Etiketler: Somali
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