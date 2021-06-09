Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim, yaptığı açıklamada, Somali ulusal ordusu ve polisinin Orta Şabel bölgesinin War Isse ve Aqab Duco mıntıkalarında yürüttüğü ortak operasyon sırasında örgüt elebaşlarından birini yakaladığını belirtti.

Öte yandan, Somali Ulusal Televizyonu (SNTV) bölgede birkaç haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen militanların sayısının 130 olduğunu aktardı.

Ordu son askeri operasyonla 6 kasabayı Eş-Şebab'ın elinden kurtardı.

Somali ordusu, dün, Aşağı Şabel bölgesinin Ala-Futow kasabasında örgütün bomba uzmanları ve militanlarının olduğu bir evde yaşanan patlamada en az 60 örgüt üyesinin öldüğünü açıklamıştı.