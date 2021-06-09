Güney Kore'nin güneyindeki Gwangju kentinde, kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilen 5 katlı bina, planlanan alana değil, önündeki yolda durakta bekleyen yolcu otobüsünün üzerine devrildi.

Faciada, 9 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Otobüsten 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ancak yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]