Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güney Kore'de bina otobüsün üzerine devrildi: 9 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Güney Kore'de kontrollü yıkım felaketle sonuçlandı. 5 katlı eski bir bina, kontrollü yıkım sırasında durakta bekleyen yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ağır yaralandı.
Güney Kore'nin güneyindeki Gwangju kentinde, kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilen 5 katlı bina, planlanan alana değil, önündeki yolda durakta bekleyen yolcu otobüsünün üzerine devrildi.
Faciada, 9 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Otobüsten 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ancak yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Güney Kore
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