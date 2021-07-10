Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in keşif aracından yeni "Mars" görüntüleri
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, Mars'ta çekilen yeni görüntüleri yayınladı. Çin uzay ajansı, ülkenin ilk Mars keşif aracı Zhurong tarafından çekilen yeni görüntüleri paylaştı.
Çin Uzay Ajansı, Mars gezgininin çektiği yüksek çözünürlüklü yeni fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda, keşif aracı Zhurong'un çektiği kayalar, kum tepeleri ve taşlar görülüyor.
Keşif aracının Mars yüzeyine indiği anlar da görüntülendi.
[Fotoğraf: Reuters]
Zhurong, görüntüleri Mars yüzeyinde seyahat ederken çekti.
Araç, kızıl gezegene indiği günden bu yana 300 metre yol kat etti.
22 Mayıs'ta başarılı iniş
Çin'in Tianwen-1 uzay aracı, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmıştı.
Keşif aracı Zhurong da, 22 Mayıs'ta uzay aracından Mars'ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yapmıştı.
Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.
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