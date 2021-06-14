Somali ordusu, 11 Haziran Cuma gününden beri ülkenin Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda en az 50 militanın etkisiz hale getirildiği ve örgütün kullandığı yerleşim yerlerinin de imha edildiği öğrenildi.

En az 6 köy Eş-Şebab'dan temizlendi

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.

Şimdiye kadar yürütülen operasyonlarda en az 6 köyün Eş-Şebab'dan temizlendiği açıklandı.