Ulusal haber ajansı Bernama'ya konuşan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ilgili bakanlıklarla beraber hazırladıkları COVID-19'dan çıkış stratejisinin taslağını açıkladı.

"Vakaları daha da aşağı indirmeye çalışacağız"

Tam karantinanın başlamasından bu yana COVID-19 vaka artışlarındaki düşüşü değerlendiren Muhyiddin, "Elimizdeki verilere göre ciddi bir düşüş var fakat bunu kutlamak için henüz erken. Bu süreçte vakaları daha da aşağı indirmeye çalışacağız." dedi.

"Sürü bağışıklığını planlanan tarihten önce sağlayacağız"

Muhyiddin, şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdığına dikkati çekerek, "Aşı başvuruları için temmuzu son tarih olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden başvuru yaptırmayan varsa hemen yapmalı." şeklinde konuştu.

Ülkede nüfusun yüzde 13'üne COVID-19 bağışıklığı kazandırıldığını açıklayan Muhyiddin, "Yeni açılan aşı merkezleri sayesinde Kuala Lumpur ve Putrajaya'da sürü bağışıklığını planlanan tarihten önce, yani ağustosta sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, vatandaşların aşı merkezlerine ulaşamadığı kırsal bölgeler için mobil aşı merkezleri çalışmalarının da başladığının altını çizdi ve bazı şehirlerde pilot uygulamaların başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Tam karantinanın süresi 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı

Malezya hükümeti, 1 Haziran'da başlayan ve bugün bitmesi planlanan tam karantinanın süresini 28 Haziran'a kadar uzatmıştı.

3 bin 908 kişi hayatını kaybetti

Şimdiye kadar 657 bin 508 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 908'e ulaştı.

Ülkede 73 bin 324 kişi aktif COVID-19 tedavisi görürken, 917 kişi de yoğun bakımda tutuluyor.