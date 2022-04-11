İki ülke arasındaki ilişkilerde son birkaç yılda kaydedilen ilerlemenin birkaç on yıl önce hayal edilmesinin bile zor olduğunu belirten Modi, "ABD ve Hindistan en büyük ve en eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır" dedi.

Modi, Biden'ın Hindistan-ABD ilişkilerine ilişkin "Demokrasiler başarır" sloganını hatırlatarak, "Hindistan-ABD ortaklığının ve ilişkilerinin başarısı, sloganı anlamlı kılmanın en iyi yoludur" diye konuştu

Modi, Hindistan'ın, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadığını aktararak, "Buça şehrinde masum vatandaşların öldürüldüğüne dair son haberler endişe kaynağı oldu. Bunu hemen kınadık ve tarafsız bir soruşturma talep ettik. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler yoluyla barışın sağlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı ile doğrudan görüşme yapmasını önerdim"

Hindistan’ın Ukrayna meselesini parlamentoda ele aldığını vurgulayan Modi, "Hem Ukrayna hem de Rusya liderleri ile birkaç kez telefonda görüştüm. Onlara sadece barış çağrısında bulunmadım, aynı zamanda Başkan (Vladimir) Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı ile doğrudan görüşme yapmasını önerdim." şeklinde konuştu.

Biden-Modi görüşmesinin ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan enerji alımını artırmaması çağrıları yaptığı bir dönemde olması dikkati çekti.