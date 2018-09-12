Mısır'dan ülkedeki toplu idam kararlarını eleştiren AB'ye tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin, Mısır'da mahkeme tarafından İhvan üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesine dair "sanıkların adil yargılanma haklarıyla ilgili ciddi şüpheler olduğunu" ifade eden açıklamaları tepkiyle karşılandı.

AB'nin açıklamalarının, "objektifliği bulunmadığı ve tekrar eden bir yaklaşım olduğu" savunulan açıklamada, Mısır'ın, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı olduğu ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine Avrupa Komisyonu da dahil üye tüm ülkelerin uyması gerektiği belirtildi.

"Davanın koşulları ciddi şüpheler doğurmakta"

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır." uyarısında bulunmuştu.

Mısır'da mahkeme 8 Eylül'de, Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda 2013'teki kanlı baskında şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor

Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda başlatılan başlayan eylemler 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürmüştü.

Güvenlik güçleri, 14 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde meydana kanlı bir şekilde müdahale etmiş, olaylarda resmi verilere göre 8'i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili İhvan yöneticileri başta olmak üzere ülkedeki önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 300'ü tutuklu 739 sanık yargılanıyor.

Kaynak: AA