Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiği duyuruldu.

"Sudan'daki tüm tarafları en kısa sürede uzlaşıya dayanarak başbakanı seçmeye ve hükümeti kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kahire'nin yeni kurulacak hükümeti mümkün olan her şekilde desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

"Sudan'ın güvenlik ve istikrarının Mısır ve bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu" vurgulanan açıklamada, Mısır'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudanlı taraflar arasındaki krizi çözecek bir diyalog başlatma hamlesine destek verdiğine iişaret edildi.

Başbakan Hamduk 2 Ocak'ta istifa etmişti

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz bugün Sudanlı ve uluslararası partnerlerle istişare ederek, "Sudanlı taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişareleri" resmen başlatmıştı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.