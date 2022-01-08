ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı seyahat güncellemesinde, Almatı Başkonsolosluğunda acil durum görevlisi olmayan tüm ABD devlet personeli ve aile üyelerinin Kazakistan'dan ayrılabileceğine dair onay verildiği duyuruldu.

Kazakistan'daki sokak olaylarıyla ilgili, "Gösteriler, protestolar ve grevler olabilir. Bu olaylar hızlı bir şekilde ve önceden haber verilmeksizin gelişebilir. Bu tür olayların şiddete dönüşme potansiyeli var." uyarısında bulunuldu.

Bildirinin devamında, "Kazakistan'daki ABD vatandaşları, şiddetli protestoların, ABD Büyükelçiliğinin Kazakistan'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardımı da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebileceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükûmetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek "Teröristler hâlâ silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.