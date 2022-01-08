İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 220 bin 266 testte 197 bin 552 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 7 milyon 281 bin 297'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 1 milyon 818 bin 893'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1557'ye çıktı.

Can kaybı 138 bin 881

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 184 artarak 138 bin 881'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 52 bin 529 artışla 5 milyon 323 bin 523'e ulaştı.

İtalya'da aşılama

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 114 milyon 503 bin 583 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 580 bin 492 oldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 22 milyon 363 bin 789 hatırlatıcı doz uygulandı.