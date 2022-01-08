Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan ve ABD Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan ve ABD Silahlı Kuvvetlerine ait birimler Girit açıklarında ortak eğitim tatbikatı yaptı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2021 ve 4-5 Ocak 2022'de, Girit açıklarında, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu (US Carrier Strike Group EIGHT, CSG-8) ile ortak eğitim tatbikatı yaptığı duyuruldu.
Açıklamada, tatbikat sırasında uçaksavar savunması, denizaltı ve deniz yüzeyi savaşına ilişkin manevralar üzerinde çalışıldığı vurgulanarak, tatbikatın Ekim 2021'de Yunanistan ve ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması çerçevesinde düzenlendiği ifade edildi.
Etiketler: Yunanistan ABD Tatbikat Haberleri
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