Çinli emlak devi Evergrande'nin "Okyanus Çiçeği Adası" projesi, ülkenin güneyindeki Hainan’de yer alıyor. Proje yapay adacıklar üzerine inşa edildi.

60 bin haneyi içeren proje için 13 milyar dolar harcanırken, 300 milyar dolarlık borç yüküne giren şirket, borçlarını ödeyemez hale gelince proje de yarım kaldı.

Yarım kalan Okyanus Çiçeği Adası için de yıkım kararı çıktı.

Karara gerekçesi kaçak yapılaşma ve çevre düzenlemelerin ihlalleri olarak gösterildi.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi

Şirket yıkım kararının gözden geçirilmesi için başvursa da kararın değişmesi beklenmiyor.

Evergrande dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi olarak biliniyor.

Son dönemde borç ödemelerini vaktinde yapamayan şirket temerrüde düşme tehlikesinde ve şirketin borçlarının yapılandırılması içinse çalışmalar devam ediyor