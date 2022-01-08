Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin’de robot köpek yürüyüşe çıkarıldı
Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek dikkatleri çekti. Robot köpe, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebiliyor ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabiliyor.
Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti.
Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiğine dikkat çekildi.
Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiğinin altını çizdi.
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