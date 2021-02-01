Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk doz alındıktan 21 gün sonra gerçekleştirilmesi gereken ikinci aşılamanın da zamanında yapılması konusunda yetkililere talimat verildi.

Resmi başvuruda bulunan doktorların yaklaşık 12 binine aşı yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Sağlık Bakanı Hale Zayid’in ülkedeki doktorların aşıya ulaşabilmesi hususunda konunun takipçisi olduğu kaydedildi.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanması sürecine de başlanması bekleniyor.