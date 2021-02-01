Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karabağ meselesini sürekli görüştüğünü söyledi.

Rusya eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dmitry Medvedev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulmasının bölgedeki genel istikrarın göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Azerbaycan ile olan yakın ilişkisine vurgu yapan Medvedev, aynı zamanda Türkiye'nin, Rusya'nın komşusu ve çok önemli bir ortağı olduğunu ifade etti.