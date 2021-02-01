Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Medvedev: Dağlık Karabağ meselesi, Türkiye ile müzakere edilmeli
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Dağlık Karabağ meselesini Türkiye ile müzakere etmenin bölgenin gerçeği olduğunu vurguladı.
Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karabağ meselesini sürekli görüştüğünü söyledi.
Rusya eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dmitry Medvedev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulmasının bölgedeki genel istikrarın göstergesi olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin Azerbaycan ile olan yakın ilişkisine vurgu yapan Medvedev, aynı zamanda Türkiye'nin, Rusya'nın komşusu ve çok önemli bir ortağı olduğunu ifade etti.
Etiketler: Rusya Türkiye- Rusya İlişkileri Azerbaycan Dağlık Karabağ
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