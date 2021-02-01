Filistin Halk Direniş Komitesi sorumlusu Murad Iştivi, İsrail ordu güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenlere ve hayvan barınaklarına yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin bölgede aralarında meskenlerin ve hayvan barınaklarının yer aldığı yapıyı söktüğünü ve el koyduğunu, bölge sakinlerinden 136 kişinin açıkta kaldığını, yaklaşık 6 bin koyunun zarar gördüğünü belirten Iştivi, bu olayı "gerçek bir etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Iştivi, İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle sakinlerine bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı yapıldığını ve yıkım sürecinin devam ettiğini söyledi.

İsrail güçleri kasım ayında Hımsa el-Bakia bölgesinde 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı.