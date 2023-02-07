Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır, Türkiye ve Suriye'ye acil tıbbi yardım taşıyan 5 uçak gönderdi
[Fotograf: AP]
Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.
Mısır'ın resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.
Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.
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