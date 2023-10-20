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Dünya
AA 20.10.2023 16:48

Mısır: Refah kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd, Gazze'ye açılan Refah kapısının açık olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmediğini söyledi. Mısır'ın El-Ariş kentindeki insani yardım tırları, Refah sınır kapısına yakın bölgede kente giriş için izin verilmesini bekliyor.

Mısır: Refah kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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