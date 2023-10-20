İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısı Yunan basınında geniş yer buldu

SKAİ televizyonu, haberi, Gazze Metropoliti Aleksios'un "İsrail'in Aziz Porphyrius Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında 18 kişi öldü" ifadeleriyle gördü.

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarına da yer verilen haberde görgü tanıklarının, "İsrail saldırısının, Gazze sakinlerinin sığındığı kilisenin yakınındaki alanı hedef aldığı" şeklindeki ifadeleri kullanıldı.

Kathimerini gazetesi, haberi "Aziz Porphyrius'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve kilisede mahsur kalanlar bulunuyor" başlığıyla okuyucularına sundu.

Haberde aynı zamanda Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin kiliseye saldırıyı kınadığı ve İsrail'i sorumlu tuttuğu bilgisine yer verildi.

Ta Nea gazetesi ise Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin, saldırıların başladığı günden bu yana Müslüman ve Hristiyan Filistinlilere barınak sağladığını vurguladı.

Haberde, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve ailesiyle kiliseye sığınan dört çocuklu Filistinli bir Hristiyan'ın, "Başka gidecek yerlerinin olmadığını ve sokaklarının İsrail'in üç hava saldırısında hedef alındığını" söylediği aktarıldı.

"Sadece dine değil insanlığa da saldırı" başlığını kullanan İn.gr haber sitesi de kiliseye daha önce de birçok Filistinlinin sığındığını kaydetti.

Haberde, kilisenin tarihi önemi ve saldırının etkileri fotoğraflarla anlatıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.