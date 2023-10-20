Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2023 15:07

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen bazı Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden müdahale

Vadi el-Coz Mahallesi'nde toplanan cemaat ise İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle namaz kılamadan dağılmak zorunda kaldı.

Daha namaz başlamadan İsrail polisi, gözyaşartıcı gaz ile cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler havai fişekler fırlatarak karşı koymaya çalıştı. Kısa süreli çatışmanın ardından cemaat ara sokaklara dağılarak namaz kılmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Çevrede, içerisinde pis kokulu kimyasal suyun bulunduğu TOMA ile atlı polislerin de hazır bulunduğu görüldü.

Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazı kılabildi

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.

Mescid-i Aksa'da normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişi cuma namazını kılabiliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Kudüs
Sıradaki Haber
Rusya: Sivil hedeflere saldırıyı kınıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Depremde 38 kişiye mezar olan Emek Apartmanı kaçak yapılmış
15:32
BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi
15:25
Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi
15:13
İsrail'e 7 Ekim'den bu yana bin ton silah ve cephane geldi
15:25
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
15:15
Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
FOTO FOKUS
İsrail'den yeni hava saldırısı
İsrail'den yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ